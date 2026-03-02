Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 281,6 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,6 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,460 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A ein Gewinn pro Aktie von 0,640 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 933,79 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 837,99 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 11,43 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,940 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 1,08 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at