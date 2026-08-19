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19.08.2026 06:31:29
Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 290,6 Millionen CNY gegenüber 234,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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