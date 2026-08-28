Wuxi Taiji Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wuxi Taiji Industrial hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,09 CNY gegenüber 0,100 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wuxi Taiji Industrial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,49 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 8,72 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at