Wuxi Taiji Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wuxi Taiji Industrial hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Wuxi Taiji Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,09 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,210 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Wuxi Taiji Industrial 0,310 CNY je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,78 Prozent auf 30,66 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 35,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at