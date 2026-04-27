|
27.04.2026 06:31:29
Wuxi Taiji Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Wuxi Taiji Industrial hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Wuxi Taiji Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,09 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,210 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Wuxi Taiji Industrial 0,310 CNY je Aktie verdient.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,78 Prozent auf 30,66 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 35,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.