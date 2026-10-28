Wuxi Taiji Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi Taiji Industrial hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,04 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wuxi Taiji Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 7,23 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,15 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at