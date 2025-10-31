Wuxi Taiji Industrial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Wuxi Taiji Industrial äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,15 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 8,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at