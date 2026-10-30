Wuxi Unicomp Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi Unicomp Technology A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,42 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wuxi Unicomp Technology A 0,260 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 420,2 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wuxi Unicomp Technology A 276,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at