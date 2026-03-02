02.03.2026 06:31:29

Wuxi Unicomp Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wuxi Unicomp Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,49 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wuxi Unicomp Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 334,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Wuxi Unicomp Technology A ein EPS von 0,860 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Wuxi Unicomp Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 45,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 736,38 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,20 CNY und einen Umsatz von 1,08 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen