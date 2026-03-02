Wuxi Unicomp Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wuxi Unicomp Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,49 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wuxi Unicomp Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 334,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Wuxi Unicomp Technology A ein EPS von 0,860 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Wuxi Unicomp Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 45,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 736,38 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,20 CNY und einen Umsatz von 1,08 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at