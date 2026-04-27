Wuxi Xinje Electric stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wuxi Xinje Electric veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,35 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wuxi Xinje Electric 0,330 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 464,3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wuxi Xinje Electric 388,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at