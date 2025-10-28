Wuzhou Special Paper Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wuzhou Special Paper Group A gab am 25.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,32 Milliarden CNY – ein Plus von 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wuzhou Special Paper Group A 2,02 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at