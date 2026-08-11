11.08.2026 06:31:29

Wuzhou Special Paper Group A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wuzhou Special Paper Group A hat am 08.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,27 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wuzhou Special Paper Group A 0,120 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,62 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2,13 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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