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29.10.2026 06:31:29
Wuzhou Special Paper Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Wuzhou Special Paper Group A hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Wuzhou Special Paper Group A im vergangenen Quartal 2,75 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wuzhou Special Paper Group A 2,32 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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