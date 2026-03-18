WW International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WW International hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International ein EPS von 0,310 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 162,8 Millionen USD im Vergleich zu 184,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 105,69 USD beziffert. Im Vorjahr waren -4,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,58 Prozent auf 710,64 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 785,92 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,62 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 701,10 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at