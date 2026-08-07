WW International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

WW International veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 162,3 Millionen USD im Vergleich zu 189,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at