Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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15.06.2026 18:09:00
WWDC 2026: Apple filterte Frequenzen, um Siri-Aktivierungen zu verhindern
Apple hat bei der WWDC-2026-Keynote gezielt Frequenzen verändert, sobald das Wort „Siri“ fiel. Trotzdem sprangen einige Geräte an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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16.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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12.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.06.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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12.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht Gewinne (finanzen.at)
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10.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
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09.06.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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09.06.26
|Apple-Aktie nach Allzeithoch schwächer: KI hält in großem Stil Einzug auf iPhone und iPad (dpa-AFX)
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09.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
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|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
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|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
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|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
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|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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|22 400,00
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|Apple Inc.
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