Wyld Networks Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wyld Networks Registered hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,15 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wyld Networks Registered -1,050 SEK je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at