Wyld Networks Registered hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,340 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at