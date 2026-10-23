Wyndham Hotels Resorts hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wyndham Hotels Resorts hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 410,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 382,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at