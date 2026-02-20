Wyndham Hotels Resorts legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wyndham Hotels Resorts hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 334,0 Millionen USD, gegenüber 341,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,05 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,50 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Wyndham Hotels Resorts 3,61 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,43 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,41 Milliarden USD in den Büchern standen.

