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01.05.2026 06:31:29
Wyndham Hotels Resorts präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wyndham Hotels Resorts hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,780 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 327,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 316,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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