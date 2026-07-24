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24.07.2026 06:31:29
Wyndham Hotels Resorts stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Wyndham Hotels Resorts lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 375,0 Millionen USD, gegenüber 397,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,54 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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