Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
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05.11.2026 22:04:24
Wynn Resorts Ltd. Reports Decline In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Wynn Resorts Ltd. (WYNN) reported earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $17.321 million, or $0.17 per share. This compares with $88.341 million, or $0.85 per share, last year.
Excluding items, Wynn Resorts Ltd. reported adjusted earnings of $33.892 million or $0.33 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 7.9% to $1.689 billion from $1.833 billion last year.
Wynn Resorts Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.321 Mln. vs. $88.341 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.85 last year. -Revenue: $1.689 Bln vs. $1.833 Bln last year.
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