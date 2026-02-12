Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|
12.02.2026 22:04:52
Wynn Resorts Ltd. Reports Drop In Q4 Income
(RTTNews) - Wynn Resorts Ltd. (WYNN) reported earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $100.02 million, or $0.82 per share. This compares with $276.97 million, or $2.29 per share, last year.
Excluding items, Wynn Resorts Ltd. reported adjusted earnings of $121.86 million or $1.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.6% to $1.86 billion from $1.83 billion last year.
Wynn Resorts Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $100.02 Mln. vs. $276.97 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $2.29 last year. -Revenue: $1.86 Bln vs. $1.83 Bln last year.
