Wynn Resorts stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wynn Resorts hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,86 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,74 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at