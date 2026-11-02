X-Energ a Aktie
WKN DE: A3EWGF / ISIN: US98386P1021
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02.11.2026 16:00:00
X-Energy Has Amazon as an Anchor Customer and Went Public in April. Is It a Better SMR Stock Than Oklo?
Small modular reactors (SMRs) could change how nuclear energy is produced by shifting from custom-built nuclear power plants to factory-built, modular units. Two companies to watch in this space are X-Energy (NASDAQ: XE) and Oklo (NYSE: OKLO). Both develop SMR technology but use different designs and are at different stages in regulatory approvals and commercial agreements.
X-Energy stands out thanks to its anchor customer and early investor, Amazon, which has helped the company hit the ground running by funding early stage engineering, licensing, and permitting, and helping it secure commercial deals. For investors considering these two SMR stocks, the key question is whether Amazon's backing gives X-Energy an edge over Oklo.
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