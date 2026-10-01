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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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01.10.2026 20:20:00

X-Energy Just Went Public in 2026. Here's How It Stacks Up Against Oklo, NuScale, and BWX Technologies.

X-Energy (NASDAQ: XE), a developer of small modular reactors (SMRs), went public at $23 per share on April 24. But today, it trades at just $14. Let's see why X-Energy's stock dropped below its IPO price, and how it compares to three other popular nuclear energy stocks: Oklo (NYSE: OKLO), NuScale (NYSE: SMR), and BWX Technologies (NYSE: BWXT).

X-Energy's Xe-100 SMRs are much smaller than conventional nuclear reactors. A single Xe-100 generates only 80 MWe, whereas traditional reactors generate over 1,000 MWe. However, the Xe-100 can be deployed in modular "four packs" to expand a plant's capacity.

Image source: Getty Images.

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