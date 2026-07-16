X-Energ a Aktie
WKN DE: A3EWGF / ISIN: US98386P1021
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16.07.2026 22:20:44
X-Energy Stock: Nuclear Company Becomes Cathie Wood’s New Favorite Position
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