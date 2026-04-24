Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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24.04.2026 21:59:52
X-Energy Stock Opens 31% Above IPO Price As Amazon-Backed Nuclear Play Hits Nasdaq
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