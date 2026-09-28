GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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28.09.2026 04:30:00
X-Energy vs. GE Vernova: Is the New IPO the Better Buy?
Growing power demands from artificial intelligence (AI) data centers have thrust energy stocks into the spotlight. Once a sleepy corner of the market known for its modest growth, energy has become a top focus for technology companies, creating opportunities for investors.
Data center operators are rushing to secure power wherever they can, a powerful tailwind for GE Vernova's (NYSE: GEV) gas turbine equipment. But in the longer term, hyperscalers are looking toward nuclear energy and advanced small modular reactors (SMRs).
X-Energy (NASDAQ: XE), which made its initial public offering (IPO) in April, and GE Vernova both develop SMRs, which promise to make nuclear energy modular, scalable, and safer than traditional large nuclear power plants.
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|GE Vernova
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