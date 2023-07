"X" ersetzt das bekannte Vogel-Logo bei Twitter

Stockholm (Reuters) - Twitter-Besitzer Elon Musk und Konzernchefin Linda Yaccarino haben das neue Logo des Kurznachrichtendienstes vorgestellt. "X ist hier!", twitterte Yaccarino am Montag.

Das weiße "X" auf schwarzem Hintergrund ersetzt das bekannte blaue Vogel-Symbol. Sowohl Yaccarino als auch Musk zeigten das neue Logo auf ihren Profilen, wobei der Twitter-Vogel immer noch auf der Plattform zu sehen ist.

Am Sonntag hatte der Milliardär Musk überraschend auf seiner Social-Media-Plattform angekündigt, das Twitter-Logo ändern zu wollen. Er fragte seine Follower, ob sie eine Änderung des Farbschemas von Blau zu Schwarz befürworten würden. Dazu postete er ein Bild mit einem stilisierten X vor einem schwarzen Hintergrund mit Weltraummotiven und verwies auch auf das "vorläufige X-Logo".

Die Logo-Änderung ist die nächste Überraschung bei Twitter unter Musks turbulenter Ägide. Der Chef des E-Autobauers Tesla hatte den Konzern im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar übernommen. Seitdem drehte er das Unternehmen auf links. Als eine seiner ersten Amtshandlungen feuerte er die Führungsriege und die Hälfte der Belegschaft und steuerte damit einen aggressiven Kurs zur Kostensenkung. Zudem kündigte er danach immer wieder Neuerungen an, von denen er einiges kurz darauf aber auch wieder einkassierte. So benannte er das Unternehmen in X Corp um und führte eine Begrenzung der täglich lesbaren Nachrichten ein.

