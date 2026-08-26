X Financial (A) (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

X Financial (A) (spons ADRs) präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 53,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 146,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 314,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at