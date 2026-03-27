X Financial (A) (spons ADRs) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

X Financial (A) (spons ADRs) stellte am 26.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 207,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 237,7 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,90 USD. Im letzten Jahr hatte X Financial (A) (spons ADRs) einen Gewinn von 4,38 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat X Financial (A) (spons ADRs) im vergangenen Geschäftsjahr 1,06 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte X Financial (A) (spons ADRs) 815,89 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at