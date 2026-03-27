|
27.03.2026 06:31:29
X Financial (A) (spons ADRs) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
X Financial (A) (spons ADRs) stellte am 26.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 207,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 237,7 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,90 USD. Im letzten Jahr hatte X Financial (A) (spons ADRs) einen Gewinn von 4,38 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat X Financial (A) (spons ADRs) im vergangenen Geschäftsjahr 1,06 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte X Financial (A) (spons ADRs) 815,89 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.