X Financial (A) (spons ADRs): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

X Financial (A) (spons ADRs) hat am 22.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 189,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte X Financial (A) (spons ADRs) 173,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at