X-Trade Brokers Dom Maklerski mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

X-Trade Brokers Dom Maklerski hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,45 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 483,4 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 375,8 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at