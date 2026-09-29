Six Flags Entertainment Aktie
WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025
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30.09.2026 00:54:37
X2, the Troubled California Six Flags Roller Coaster, Reaches Its End
The ride at Magic Mountain near Los Angeles has fueled lawsuits claiming that it had caused brain injuries, including two that were fatal.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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