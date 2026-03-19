X4 Pharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

X4 Pharmaceuticals hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,72 Prozent auf 2,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,870 USD. Im Vorjahr hatten -5,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

X4 Pharmaceuticals hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 35,11 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1271,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,56 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,965 USD und einen Umsatz von 34,17 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at