X4 Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

X4 Pharmaceuticals hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,69 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,400 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 214,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at