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08.05.2026 06:31:29
X4 Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
X4 Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat X4 Pharmaceuticals in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 90,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 28,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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