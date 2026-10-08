Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|
08.10.2026 20:49:40
xAI, Intel, Hugging Face Lead $227 Billion Private Equity Exit Market as Deal Volume Falls 17%
This article xAI, Intel, Hugging Face Lead $227 Billion Private Equity Exit Market as Deal Volume Falls 17% originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
|
18:00
|Private Equity Holding AG: Net Asset Value as of September 30, 2026 (EQS Group)
|
18:00
|Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2026 (EQS Group)
|
15:58
|SPI aktuell: SPI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|SPI aktuell: SPI klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|SPI aktuell: SPI steigt zum Start (finanzen.at)
|
07.10.26
|SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Private Equity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: Das macht der SPI am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Private Equity Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|34 560,00
|-5,16%
|Intel Corp.
|93,91
|-1,72%
|Private Equity Holding AG
|64,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.