KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.05.2026 11:57:00
xAI betreibt Gasturbinen für KI-Rechenzentrum ohne Genehmigung
xAI installiert auf seinem Gelände in Mississippi in großem Stil Gasturbinen ohne eine entsprechende Genehmigung. Anwohner klagen über Emissionen und Lärm.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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