Xanadu Quantum Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Xanadu Quantum Technologies hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xanadu Quantum Technologies ein EPS von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at