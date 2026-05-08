XANO Industri Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

XANO Industri Registered B lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte XANO Industri Registered B ein EPS von 0,810 SEK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 835,0 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem XANO Industri Registered B 893,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at