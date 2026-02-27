XAU Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

XAU Resources hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,020 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte XAU Resources ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at