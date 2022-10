XBiotech gibt Aufnahme des ersten Patienten in die vom französischen Institut National du Cancer (INCA) in Auftrag gegebene klinische Phase-I/II/III-Studie zur Natrunix™-Therapie gegen Darmkrebs bekan

Die vom INCA finanzierte Phase-I/II/III-Studie zu Natrunix in Kombination mit Trifluridin/Tipiracil, die TASKIN-Studie, startet an 20 führenden medizinischen Zentren in Frankreich

AUSTIN, Texas, Oct. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech (NASDAQ: XBIT) hat heute die Aufnahme des ersten Patienten in eine multizentrische, randomisierte klinische Studie zu Natrunix in Kombination mit Trifluridin/Tipiracil zur Behandlung von Darmkrebs bekanntgegeben. Die mit Spannung erwartete klinische Studie zum Krebsbehandlungskandidaten von XBiotech wird vom französischen Institut National du Cancer (INCA) finanziert. Die Studie wird von den renommierten Onkologen Dr. François Ghiringhelli und Dr. Come Lepage, Professor für medizinische Onkologie und Direktor des INSERM-Forschungsteams am Georges-Francois Leclerc-Krebszentrum bzw. Professor in der Abteilung für Gastroenterologie und digestive Onkologie des Universitätskrankenhauses Dijon in Dijon, Frankreich, geleitet.



Die Prüfärzte kombinieren Natrunix von XBiotech mit Trifluridin/Tipiracil als neuen Therapiekandidaten bei metastasiertem Darmkrebs. Bei Patienten, die die experimentelle Therapie erhalten, ist eine frühere Behandlung mit Oxaliplatin, Irinotecan und Fluoropyrimidin fehlgeschlagen. Die Studienteilnehmer werden randomisiert, um Natrunix plus Trifluridin/Tipiracil-Chemotherapie oder Placebo plus Chemotherapie zu erhalten. Die Studie ist so konzipiert, dass sie nahtlos in die Phase-III-Entwicklung übergeht, wenn bestimmte Wirksamkeitsmeilensteine in den Phase-I/II-Abschnitten erreicht werden.

Natrunix ist ein therapeutischer monoklonaler Antikörper, der von XBiotech entdeckt wurde und von dem Unternehmen hergestellt und im klinischen Stadium entwickelt wird. Der Antikörper blockiert die Aktivität einer von Tumoren und Entzündungszellen produzierten Substanz, die die Bildung neuer Blutgefäße anregt und das Bindegewebe an der Tumorstelle abbaut, wodurch die Tumoren wachsen und sich ausbreiten können. Dieselbe Substanz aktiviert auch die Blutgefäße, so dass sie klebrig werden und die Wanderung der zirkulierenden Tumorzellen zu neuen Metastasierungsorten fördern. Natrunix blockiert wirksam die Wirkung der als IL-1 bekannten Substanz, die auch als Reaktion auf eine Chemotherapie produziert wird.

Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten in Europa und den Vereinigten Staaten, wobei die American Cancer Society allein in den Vereinigten Staaten jährlich über 151.000 neue Fälle und über 52.000 Todesfälle schätzt.

Über die therapeutischen True Human™-Antikörper

Die True Human™-Antikörper von XBiotech stammen unverändert von Personen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Im Rahmen von Forschung und klinischen Programmen in verschiedenen Krankheitsbereichen haben die True Human™-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human™-Technologie verschrieben hat. XBiotech entwickelt derzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien, die die Versorgungstandards in der Onkologie sowie bei entzündlichen und infektiösen Krankheiten neu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, hat zudem eine innovative Biotech -Herstellungstechnologie entwickelt, die darauf ausgelegt ist, True Human-Antikörper schnell und kostengünstig zu produzieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "darf", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwartet", "plant", "erwägt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "hat vor", "beabsichtigt" oder "fortsetzt" oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

