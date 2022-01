XBiotech gibt bekannt, dass der erste Patient in die klinische Phase-I-Studie zu Natrunix-SQ, einer neuartigen Arthritis-Therapie, aufgenommen wurde

Natrunix-SQ, eine von XBiotech entwickelte und hergestellte True Human-Antikörpertherapie, soll einen Durchbruch bei der Behandlung von arthritischen Erkrankungen erzielen

AUSTIN, Texas, Jan. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) hat den ersten Patienten in eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Pharmakokinetik von Natrunix-SQ aufgenommen. Natrunix-SQ zielt auf einen sehr wichtigen Entzündungsweg ab, der bei verschiedenen Formen von Arthritis für Schmerzen und Gelenkzerstörungen verantwortlich ist. XBiotech ist der Ansicht, dass Natrunix-SQ das wirksamste Mittel zur Blockierung des Entzündungswegs bei Arthritis sein und somit einen Durchbruch bei der Behandlung von Arthritis darstellen könnte.

Die Phase-I-Studie ist der Start des klinischen Programms zu Natrunix-SQ für die Behandlung von rheumatologischen Erkrankungen. In der Phase-I-Studie werden die Natrunix-SQ-Konzentrationen im Blut im Kontext steigender Dosen untersucht. Diese Ergebnisse dienen als Grundlage für Folgestudien mit Natrunix-SQ. Nach erfolgreichem Abschluss der Phase-I-Studie sind mehrere Phase-II-Studien zur Beurteilung von Natrunix-SQ in der Rheumatologie geplant.

Natrunix-SQ ist ein Antikörper, der von einem menschlichen Spender stammt und auf natürliche Weise Entzündungen neutralisiert. Natrunix-SQ bindet und neutralisiert die Wirkung einer der stärksten bekannten entzündungsfördernden Substanzen, die vom Körper produziert werden, nämlich Interleukin-1. Die körpereigene Produktion von Interleukin-1 wird seit Jahrzehnten als ein wichtiges Ziel bei der Behandlung von Entzündungskrankheiten angesehen. Bislang wurden Therapien, die Interleukin-1 blockieren, erfolgreich entwickelt und vermarktet. Allerdings wurde bisher noch keine Therapie entwickelt, die Interleukin-1 wie Natrunix-SQ neutralisiert.

Interleukin-1 besteht aus zwei verschiedenen Komponenten: IL-1a und IL-1b. Natrunix-SQ ist das erste Therapeutikum, das direkt und spezifisch auf die Aktivität von IL-1a abzielt und diese neutralisiert. In den letzten Jahren hat die Forschung auf Weltniveau gezeigt, dass IL-1a in vielen Fällen das entscheidende Ziel bei der Blockierung der krankheitsverursachenden Aktivitäten von Interleukin-1 sein kann. Der einzigartige Ansatz von Natrunix-SQ, die durch Interleukin-1 ausgelöste Entzündung zu blockieren, verspricht eine neue Generation von entzündungshemmenden Therapien bei arthritischen Erkrankungen. Da es sich um einen natürlich gewonnenen menschlichen Antikörper handelt, dürfte er auch zu den sichersten und am besten verträglichen Arzneimitteln gehören.

Natrunix-SQ wurde von XBiotech-Forschern in Austin, Texas, erforscht und entwickelt. XBiotech produziert auch das Arzneimittel und stellt die Fertigspritzen vollständig in seinem Betrieb in Austin her. XBiotech verfügt über die Produktionskapazitäten für die Herstellung von Arzneimitteln für die klinischen Programme und die Vermarktung des Therapiekandidaten für Arthritis.

Über die therapeutischen True Human™-Antikörper



Die True Human™-Antikörper von XBiotech stammen unverändert von Personen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Im Rahmen von Forschung und klinischen Programmen in verschiedenen Krankheitsbereichen haben die True Human™-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech



XBiotech ist ein voll integriertes globales Biosciences-Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human™-Technologie verschrieben hat. XBiotech entwickelt derzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien, die die Versorgungstandards in der Onkologie sowie bei entzündlichen und infektiösen Krankheiten neu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist außerdem führend bei der Entwicklung innovativer biotechnologischer Herstellungsverfahren, mit denen dringend benötigte neue Therapien für Patienten weltweit schneller, kostengünstiger und flexibler entwickelt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "darf", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwartet", "plant", "erwägt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "hat vor", "beabsichtigt" oder "fortsetzt" oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

