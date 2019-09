XBiotech gibt die mündliche Präsentation der Ergebnisse der Bermekimab-Studie für Atopische Dermatitis auf dem EADV-Kongress 2019 in Madrid bekannt

Ergebnisse der Phase-2-Studie des Unternehmens werden am Samstag, den 12. Oktober 2019 von Alice Gottlieb vorgestellt

AUSTIN, Texas, Sept. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech (NASDAQ: XBIT) gab heute bekannt, dass Dr. Alice Gottlieb auf dem Kongress der European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), der vom 9. bis 13. Oktober in Madrid, Spanien, stattfindet, die klinischen Ergebnisse für Bermekimab bei der Behandlung von Atopischer Dermatitis (AD) präsentieren wird. Dr. Gottlieb wird die Daten der multizentrischen Phase-2-Studie präsentieren, bei der die Bermekimab-Monotherapie eine schnelle und dosisabhängige Verbesserung bei AD zeigte. Die Präsentation wird bei der morgendlichen Sitzung für aktuelle klinische Daten am 12. Oktober von der Sitzungsvorsitzenden Professorin Brigitte Dreno gehalten. Eine Untergruppe dieser Daten wurde im März diesen Jahres auf der American Academy of Dermatology Konferenz in Washington, D.C. präsentiert.

Dabei ist insbesondere die Beobachtung hervorzuheben, dass drei Viertel der Patienten nach nur acht Wochen Behandlung mit Bermekimab eine 75 %-ige Verbesserung ihres Eczema Area and Severity Index (EASI 75)-Scores erreichten, einer der wichtigsten Faktoren für den Schweregrad der Krankheit AD. Der aktuelle Behandlungsstandard und die einzige zugelassene biologische Therapie für AD umfasst ein 16-wöchiges Behandlungsschema, bei dem klinische Studien bei 44 bis 51 % der Patienten eine 75 %-ige Verbesserung des EASI-Scores erreicht haben. Ein weiteres zentrales Ergebnis aus der Bermekimab-Studie war die signifikante Reduzierung des Juckreizes, der bei Ekzem-Patienten schwerwiegend sein kann. Der Gesamtrückgang von =4 Punkten basierend auf der numerische Bewertungsskala für Juckreiz wird als klinisch signifikant angesehen. 75 % der Patienten erreichten eine Reduzierung von =4 Punkten in acht Wochen.

Atopische Dermatitis, allgemein oft als Ekzem bezeichnet, ist gekennzeichnet durch eine chronische Entzündung der Haut, die zu einem Abbau der Hautbarriere und zu trockener, verdickter, schuppiger Haut, Rötungen und Juckreiz führt. Der Juckreiz kann äußerst kräftezehrend sein und erhebliche Schlafstörungen sowie eine Minderung der Lebensqualität verursachen. Es gibt schätzungsweise 18 Millionen Menschen mit AD in den Vereinigten Staaten und man nimmt an, dass die Inzidenz in den Industrieländern zunimmt. Man geht davon aus, dass fast 7 Millionen Menschen in den USA an einer atopischen Dermatitis leiden, die als mittelschwer bis schwer einzustufen ist. Dies ist auch der Schweregrad der Krankheit der im Rahmen der aktuellen Studie behandelten Probanden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von AD sind beträchtlich, mit geschätzten jährlichen Kosten von fast 40 Milliarden Dollar.

Über therapeutische True Human™-Antikörper

Die True Human™-Antikörper von XBiotech werden ohne Modifikation von Menschen entnommen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Nachdem diese für verschiedene Krankheitsbereiche entdeckt und klinische Programme mit ihnen durchgeführt worden sind, hat sich gezeigt, dass die True Human™-Antikörper von XBiotech das Potenzial besitzen, die natürliche Immunität des Körpers zu nutzen, um Krankheiten mit einer erhöhten Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären Technologie der Marke True Human™ widmet.XBiotech baut zurzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien auf, um die Standards der Pflege in der Onkologie sowie bei Entzündungszuständen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech -Produktionstechnologien führend, die darauf ausgelegt sind, neue Therapien schneller, kostengünstiger und flexibler zu produzieren, die weltweit von Patienten dringend benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com .

