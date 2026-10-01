Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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01.10.2026 09:17:00
Xbox: Disc-to-Digital-Lizenzen gibt es jetzt für alle Nutzer
Xbox-Spieler können sich für Discs von Xbox One und Series X jetzt digitale Lizenzen holen. Die Lizenz bleibt aber an die Disc gebunden.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:02
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
|
29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|456,05
|0,63%
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