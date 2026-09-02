Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.09.2026 09:07:00
Xbox: Disc2Digital macht Spiele-Discs für Insider digital
Xbox-Insider können Spiele-Discs seit dem 31. August in digitale Lizenzen umwandeln. Das klappt auch bei Titeln, die es digital nicht mehr zu kaufen gibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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