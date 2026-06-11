Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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11.06.2026 07:46:00
Xbox: Microsoft plant laut Bericht neue Entlassungswelle im Juli
Microsofts Spielesparte steht vor einem harten Umbau: Xbox plant laut Bloomberg Entlassungen im Juli. Ein internes Memo zeichnet ein düsteres Bild der Lage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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