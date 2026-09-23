Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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23.09.2026 08:46:00

Xbox: Microsoft würfelt seine Spieleabteilung weiter durch

Screenshot aus Halo: Campaign Evolved

Microsoft streicht bei Xbox 268 weitere Stellen und ordnet die Studios neu. Das nächste „Halo“ kommt von Activision, Ninja Theory droht die Schließung.

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21.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
13.08.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
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