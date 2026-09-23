Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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23.09.2026 08:46:00
Xbox: Microsoft würfelt seine Spieleabteilung weiter durch
Microsoft streicht bei Xbox 268 weitere Stellen und ordnet die Studios neu. Das nächste „Halo“ kommt von Activision, Ninja Theory droht die Schließung.
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